Obra da Linha 4 do Metrô interditará rua em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditará amanhã de manhã a Rua Dom Antônio de Melo, na Luz, região central de São Paulo. O motivo do bloqueio é o avanço das obras de construção da Linha 4 - Amarela do Metrô, feita pelo Consórcio Via Amarela. Estima-se que a via seja liberada em seis meses. A CET recomenda aos motoristas que evitem circular na região no período. Com a mudança, a rua receberá apenas o trânsito local e outras vias serão utilizadas como desvio.