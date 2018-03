Obras causam interdição da Avenida Paulista domingo As obras de readequação urbanística e viária da Avenida Paulista, em São Paulo, provocarão domingo a ampliação da interdição da via. A partir das 10 horas, o bloqueio na faixa da direita passará a ser entre as Ruas Peixoto Gomide e Pamplona, no sentido Paraíso. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trecho deverá ficar fechado por 60 dias. Para o domingo, também está prevista a liberação das calçadas no sentido Paraíso, entre as Ruas da Consolação e Padre João Manuel, e no sentido Consolação, da Rua Augusta até a Rua da Consolação.