Obras causam lentidão na via Dutra em Belford Roxo-RJ Obras de pavimentação no km 174, em Belford Roxo, na região metropolitana do Rio, bloqueiam uma faixa e causam congestionamento de 2 quilômetros na pista sentido RJ-SP da Rodovia Presidente Dutra. O motorista que puder deve evitar a região. Os trabalhos de manutenção da rodovia devem ser encerrados às 15 horas deste domingo, 16.