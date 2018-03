Obras deixam 400 mil sem água em SP no sábado Cerca de 400 mil pessoas serão afetadas entre à meia-noite e às 22 horas de sábado pelo corte no abastecimento de água nos bairros localizados nas regiões de Moema, Saúde e Jabaquara, na zona sul de São Paulo. A normalização total do sistema deve ocorrer por volta das 7 horas de domingo. Os moradores devem usar de forma racional a água dos reservatórios residenciais para que as torneiras não sequem antes do restabelecimento do sistema.