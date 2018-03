Obras do Metrô de SP interditarão ruas no Ipiranga Uma nova etapa das obras de extensão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo causará a interdição do cruzamento das Ruas Agostinho Gomes e Greenfeld, no Ipiranga, zona sul da capital paulista, a partir das 14 horas de sábado. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que recomenda ao motorista que evite circular na região, a obra tem duração prevista de 18 meses. Como alternativa, quem usa a Agostinho Gomes terá de seguir em frente na Rua Bom Pastor, à direita na Comandante Taylor e acessar às Ruas Agostinho Gomes e Lino Coutinho. Por causa do bloqueio, passarão a funcionar em sentido único as Ruas Bom Pastor, no trecho entre a Greenfeld e a Comandante Taylor, e a Comandante Taylor, da Bom Pastor até a Agostinho Gomes. Esta última terá o sentido transformado em duplo no trecho da Comandante Taylor até a Sargento-Mor Ramos Cordeiro.