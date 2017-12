Obras na Estaiadinha devem ser concluídas em maio

Onze estais - cabos de aço que sustentam a ponte - estão sendo recuperados; revestimentos de concreto estão sendo trocados; e os suportes que travam os estais danificados, chamados de ancoragem, vão ser substituídos.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras da Prefeitura de São Paulo (Siurb), o custo total da intervenção será divulgado somente quando os reparos forem concluídos e não está definida a data exata da reabertura. A ponte, que liga a Avenida do Estado à Marginal do Tietê, foi inaugurada em julho de 2011 e custou R$ 85 milhões, mas recebeu várias críticas por ser subutilizada.

Os incêndios ocorreram durante a reintegração de posse de um terreno pertencente ao município, na Marginal do Tietê, zona norte, onde 70 famílias estavam instaladas irregularmente.