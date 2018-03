Obras no Galeão começam na próxima semana, diz consórcio As primeiras intervenções no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, vão começar na próxima semana, de acordo com a nova concessionária do terminal, batizada de Aeroporto Rio de Janeiro. A empresa teve aprovado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a maior parte do Plano de Ações Imediatas (PAI), que prevê a mudança na sinalização e iluminação dos terminais, além de instalação de pontos de energia nas salas de embarque. O consórcio tem prazo de 30 dias para concluir as obras.