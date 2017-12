Ocean Air: distribuição de espaços de vôos é injusto O presidente da empresa aérea Ocean Air, German Efromovich, disse hoje que o sistema de distribuição de slots - espaços e horários reservados para determinado vôo - é injusto e beneficia as grandes companhias. Segundo o empresário, as empresas não usam todos os slots e, nos horários de baixa demanda, juntam vários vôos em um só. No depoimento à CPI do Apagão Aéreo da Câmara, ele não quis citar nenhuma companhia, embora tenha criticado o duopólio da TAM e da Gol. "Se a companhia usar um slot por mês, as autoridades não podem tirar a autorização. Mas elas não abrem mão do slot, para que não fique disponível para outra empresa. Veja a ponte aérea. Muitas vezes, juntam-se os vôos de 12h15, 12h30, 13h em um único vôo das 13h30, por exemplo. O nome mais elegante disso é slot de gaveta", afirmou Efromovich. O empresário disse que está tentando entrar no mercado da ponte aérea Rio-São Paulo, mas não consegue. Reconheceu, no entanto, que só se interessaria pelos horários de pico, no início da manhã e fim da tarde. Efromovich isentou a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que autoriza os slots, de culpa pela falta de fiscalização. "Não sei se a Anac teve tempo de entender os slots de gaveta. Infelizmente aconteceram esses acidentes e não deu tempo de analisar a questão." Congonhas O presidente da Ocean Air, que transporta em seus vôos nacionais no máximo 100 passageiros, defendeu que o aeroporto de Congonhas tenha operações de aviões com no máximo 120 lugares. Segundo o empresário, Congonhas é um aeroporto seguro, desde que nele operem aviões menores.