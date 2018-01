Ocidente deve avaliar envio de armamento para Ucrânia, diz general da Otan

"Eu não acho que qualquer ferramenta dos Estados Unidos ou qualquer outra nação deveria necessariamente ser descartada", disse e o general da Força Aérea norte-americana Philip Breedlove em uma conferência em Bruxelas, ao ser questionado se era a favor de enviar armamentos de defesa para a Ucrânia.

Sem mencionar a Rússia, Breedlove disse que táticas diplomáticas, de informação, militares e econômicas estavam sendo usadas contra a Ucrânia.

"E portanto nós, eu acredito, no Ocidente, deveríamos considerar todas as nossas ferramentas para responder. Pode provocar desestabilização? A resposta é sim. Mas a falta de ação também pode ser desestabilizadora", disse Breedlove, que é o Supremo Comandante Aliado da Otan na Europa e comandante do Comando Europeu dos EUA.

Breedlove afirmou ainda que a inteligência da Otan indicou desenvolvimentos militares "perturbadores" no solo do leste da Ucrânia e expressou preocupação de que o acordo de cessar-fogo para a Ucrânia alcançado em Minsk no mês passado possa não estar sendo cumprido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Adrian Croft)