Ocupação de Parque do Cocó termina com violência Terminou de forma violenta a ocupação de 80 dias no Parque Ecológico do Cocó. Um manifestante foi preso e levado para Polícia Federal, um policial foi ferido na cabeça e um jornalista foi ferido com balas de borracha. Os cerca de 50 manifestantes ligados ao Psol e ao movimento Crítica Radical foram tirados à força pelo batalhão de choque na Polícia Militar do Ceará, na tarde desta sexta-feira, 04.