Odebrecht Transport avalia leilões de ferrovias para atuar como operadora

"Ferrovia é uma grande parte de uma cadeia logística. Estamos acompanhando de perto essa modelagem da ferrovia, para entender como a gente pode ter uma participação", disse Juliana Baiardi a jornalistas, após participar de evento em São Paulo.

Segundo a executiva, a companhia teria interesse em ferrovias que representem um acesso a portos, mas ainda espera as decisões do governo para tomar uma decisão.

Caso se concretize, o investimento da companhia seria o primeiro em ferrovias de transporte de cargas da empresa, que já possui concessões de transporte ferroviário de passageiros dentro da mobilidade urbana e recentemente obteve as concessões do aeroporto do Galeão (RJ) e da rodovia BR-163 (MT).

(Por Roberta Vilas Boas)