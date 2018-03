Ofensiva militar do governo mata mais de 50 rebeldes na Ucrânia Mais de 50 rebeldes pró-Rússia foram mortos em uma ofensiva sem precedentes de forças do governo ucraniano que entrou no segundo dia nesta terça-feira, após o recém-eleito presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, ter prometido esmagar a revolta no leste de uma vez por todas.