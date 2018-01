Oferta da Telefónica por GVT é grande golpe para Vivendi--fontes

Mas um acordo pré-existente entre acionistas controladores da GVT --Swarth Group e Global Village Telecom-- para que vendam pelo menos 20 por cento de suas ações para a Vivendi pode dar à empresa francesa uma boa "estratégia de saída", disseram as fontes, sob condição de anonimato.

A Telefónica elevou sua própria oferta pela GVT em 5,2 por cento no dia 4, buscando evitar uma contraproposta em potencial da Vivendi e assim fechar a compra antes do fim do mês.

Sob os novos termos, a oferta da Telefónica, por meio de sua unidade brasileira Telesp, subiu para 50,50 reais por ação da GVT, em um negócio de quase 7 bilhões de reais, ante uma oferta anterior de 48 reais por ação, ou 6,5 bilhões de reais.

A Vivendi teria que oferecer pelo menos 53,02 reais por ação para superar o valor proposto pela Telefónica.

Já uma decisão pela saída da Vivendi seria consistente com as políticas de seu presidente-executivo, Jean-Bernard Levy, de apenas comprar ativos que não arriscariam os bons ratings de dívida do grupo francês, bem como o pagamento de dividendos expressivos.

As fontes não quiseram dar mais detalhes sobre os termos do acordo da Vivendi com os acionistas controladores da empresa brasileira.

Uma contraproposta da Vivendi poderia implicar em uma guerra de preços pela GVT, algo que Levy sempre prometeu evitar. A proposta amigável da Vivendi pela GVT, de 42 reais por ação, ou 5,4 bilhões de reais, não chegou a ser formalizada.

As ações da GVT, com sede em Curitiba (PR), registraram alta após o anúncio da Telefónica esta semana, com a esperança de que a Vivendi tentaria superar a oferta melhorada do grupo espanhol.

As ações ordinárias da GVT avançaram 3,3 por cento desde quarta-feira, atingindo seu nível mais alto de 53,35 reais nesta sexta-feira.

O relacionamento da Vivendi com a Swarth e a Global Village é "muito bom", segundo as fontes. E analistas apontaram o acordo do conglomerado francês com os controladores da GVT como um possível obstáculo para uma conclusão bem-sucedida do negócio por parte da Telefónica.

A unidade do grupo espanhol no Brasil está decidida a obter rapidamente a aprovação de reguladores para a compra da GVT antes da oferta pública de aquisição das ações da empresa-alvo, marcada para 19 de novembro.

A Telesp, que enfrenta uma margem de lucro em queda e várias multas pela má qualidade do serviço de Internet rápida no Estado de São Paulo, precisa da GVT para recuperar seu crescimento. A ampliação da oferta pela GVT realça a disposição da Telefónica de bloquear quaisquer propostas em potencial, disseram analistas.

A decisão da Telesp de aumentar sua proposta se baseia nos resultados trimestrais animadores da GVT, segundo informou a empresa na última quarta-feira.

A GVT teve lucro líquido de 57,2 milhões de reais no terceiro trimestre, ante um prejuízo de 14,8 milhões de reais um ano antes.

O foco da GVT em clientes de maior renda é há tempos um atrativo para suas concorrentes maiores, que buscam ampliar seu alcance no país.

Nas últimas semanas, três empresas de investimentos --Nomura International, Morgan Stanley Uruguay e Eton Park-- compraram ações da GVT que combinadas representam cerca de 20 por cento do capital da empresa brasileira.