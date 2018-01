Oferta no Brasil precisa melhorar O Link foi conferir de perto o tal "afinamento" entre a Apple e as suas revendedoras autorizadas no País (a relação completa você encontra no site www.apple.com.br/buy). Começamos o nosso tour, disfarçados de consumidores, pela "Store in Store" da cultuada marca, no Extra Itaim, em São Paulo. Com 40 m² e quase dois meses de funcionamento, a "ilha da maçã", logo na entrada do hipermercado, decepciona, de cara, pela pequena oferta de produtos. A ausência do iPod Touch foi a mais sentida, porém não a única. Ao anunciar a criação de espaços dedicados à Apple em suas lojas, a rede Extra prometia "programar no espaço workshops sobre como usar todo o potencial dos computadores Mac e seus softwares, além de encontros para apresentar lançamentos e novidades". Mas, até o momento, são apenas promessas. Assim como a afirmação "100% imune a vírus", contida na descrição de alguns Macs em exposição. Tecnicamente, a afirmação é um exagero. Dando seqüência à saga, fomos até o Morumbi Shopping, também na capital paulista, onde visitamos as lojas das redes Fnac e Saraiva. Essa última, por sinal, promete para a segunda quinzena de fevereiro a inauguração de um espaço de 10 m² exclusivo para os produtos Apple, que atualmente estão dispostos entre outras marcas. Já a Fnac chama atenção pela maior variedade de itens disponíveis. O Touch finalmente mostra a sua graça, assim como o Apple TV, o Mac Pro e o Mac mini, além das caríssimas iPod Socks (R$ 119 por seis meias coloridas, que "protegem" o seu MP3 player). De forma geral, as semelhanças entre as três lojas visitadas foram grandes. Em comum, todas apresentaram formas de pagamento e preços parecidos, assim como promotores bem treinados e atenciosos. E pequena oferta de produtos. A exceção, neste último item, ficou para a Fnac, que dispunha de uma boa variedade de produtos. Para aqueles que sonham em ter um iMac ou um iPod Touch, mas acham o preço oferecido pelas autorizadas ainda muito salgado, a importadora GreenMax (www.greenmax.com.br) desde o ano passado tem oferecido equipamentos da Apple por preços menores do que os sugeridos pela empresa. O novo iMac é vendido por R$ 3.999 (cerca de R$ 1.000 a menos que nas lojas visitadas pela reportagem), mas o prazo de entrega é de mais ou menos 20 dias. Já o iPod Touch, que custa a partir de R$ 1.099 nas lojas, a Greenmax ainda não tem. A empresa promete ter o equipamento a partir de março – a um preço menor que o das grandes lojas.