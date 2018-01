Ofertas de trabalho aquecem a área de tecnologia Enquanto muitas áreas estão estagnadas e sofrem com saturação de mão-de-obra, outras estão em plena ascensão, abrindo vagas de trabalho constantemente e obrigando empresas e instituições de ensino a se unirem para tentar suprir a demanda do mercado. Este é o caso da Tecnologia da Informação, popularmente conhecida como TI. Só para se ter uma idéia, atualmente existem 17 mil vagas em aberto e, nos próximos três anos, esse número deverá ultrapassar 100 mil, conforme o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. A procura por esse tipo de profissional deve-se à diversidade e à importância da área. Afinal, nenhuma empresa ou negócio sobrevive hoje sem tecnologia, seja usando website, e-mail, ou criando sistemas integrados de troca de informação que sejam seguros e eficientes. Cabe ao especialista, portanto, cuidar de todas as atividades de computação do ambiente, além de desenvolver soluções e reduzir custos. Perfil Com mais de 300 tipos de treinamento em 40 áreas distintas, o Grupo Educacional Impacta Tecnologia tem formado profissionais de TI em todo o mundo. O presidente da empresa, Célio Antunes, que também preside a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação (Assespro/SP), diz que o profissional que tiver disposição e for dedicado poderá trabalhar ainda para empresas estrangeiras instaladas no Brasil ou até mesmo fora do País. Ele diz que a Impacta tem parceria com empresas como a indiana Tata e a norte-americana Borland e que companhias como essas dão preferência para mão-de-obra daqui. ?Eles nos adoram. Os brasileiros são criativos, motivados, sabem se virar e dão o máximo de si no trabalho. Muitos grupos de Israel, Japão, Índia, entre outros, nos pedem indicações de profissionais brasileiros qualificados."