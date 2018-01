Office 2007 poderá salvar arquivos em PDF A Microsoft e a Adobe conseguiram chegar a um acordo para que o Office 2007, nova versão do popular pacote de aplicativos de escritório, possa salvar arquivos no formato PDF. O uso do recurso esteve sob risco nos últimos meses, quando as duas empresas discordaram sobre a função. A Adobe, que detém os direitos sobre a tecnologia PDF (Portable Document Format) queria que a Microsoft desmembrasse a função PDF do Office, e ainda exigia que a empresa retirasse do pacote o formato de documentos XPS, concorrente direto do PDF (o XPS vêm de XML Paper Specification). O acordo exigirá, no entanto, que usuários do Office 2007 baixem e instalem o Adobe Acrobat Reader em seus PCs, além de um plug-in especial que será disponibilizado gratuitamente na internet.