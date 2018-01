Office 2007 quer conquistar pequenas e médias empresas A Microsoft está de olho no mercado de pequenas e médias empresas, o chamado segmento SMB (da sigla em inglês small and medium business) com o lançamento do novo Office 2007, anunciado nesta segunda-feira, dia 29, junto com o lançamento oficial do Windows Vista, novo sistema operacional da Microsoft que substitui o Windows XP. Entre as novidades do novo Office 2007 está a nova interface, completamente remodelada em relação às versões anteriores. Agora, funções específicas de comando aparecem automaticamente na barra de tarefas conforme o que o usuário está fazendo. Se está lidando com uma imagem em um documento impresso, o programa habilita automaticamente as funções de imagem na barra de tarefas, os chamados menus de contexto, com opções de edição ou alinhamento, por exemplo. Os previews de modificações também estão mais fluidos no pacote de aplicativos, permitindo que o usuário possa visualizar modificações em gráficos antes mesmo de selecionar uma opção (antes o usuário precisava selecionar e voltar atrás em busca de uma nova seleção até chegar ao desejado). Relacionamento Para as empresas do SMB, o Office 2007 traz como novidade um sistema de gestão de relacionamento com os clientes embutido no programa de e-mail Outlook: o Business Contact Manager, um banco de dados de clientes que pode ser usado para envio de comunicados, malas diretas, ou que pode ser usado para rastrear o histórico de negócios realizados. "Com esse tipo de ferramenta, um pequeno escritório pode rastrear com facilidade as oportunidades e negócios feitos com seus clientes preferenciais", afirmou André Serpa, engenheiro de sistemas da Microsoft Brasil. Além de prometer mais funcionalidade para as empresas, o Office 2007 também terá um conjunto de extensões na internet, graças ao serviço Office Online, um conjunto de exemplos, modelos e tutoriais na internet, que inclui mais de 100 treinamentos gratuitos sobre como utilizar o pacote. "Com este conjunto de funcionalidades, queremos oferecer um pacote consistente e que trará flexibilidade, produtividade e integração da pequena e média empresa com a cadeia de valor de clientes e parceiros comerciais", afirma Paula Belizia, gerente geral da divisão Information Center da Microsoft Brasil. O Office 2007 será oferecido em quatro versões no mercado brasileiro: Home & Student, para o mercado educacional, por R$ 399; Standard Full, por R$ 1299,00; Small Business Full, por R$ 1499,00, e Professional Full, por R$ 1599,00. O Office 2007 ainda terá versões de atualização. O pacote Standard, custará R$ 799,00; o Small Business R$ 949,00 e o Professional por R$ 1099,00 para usuários de versões anteriores do pacote.