Office 2007 terá versão ´Ultimate´ A Microsoft anunciou na semana passada, durante o evento de desenvolvimento WinHEC, nos EUA, que a próxima versão do software de automação de escritórios Office 2007 contará com uma edição contendo ´todos os opcionais´ em ferramentas. Na verdade, será uma versão do Office 2007 Enterprise (voltado para grandes corporações) que poderá ser comprado por qualquer usuário disposto a ter uma ferramenta mais robusta. Chamado de ´Ultimate Edition´, esta versão será a mais cara na nova linha do Office e incluirá todos os componentes disponíveis para o pacote. A lista traz O Word, Excel, PowerPoint e Outlook, além do Microsoft Publisher, OneNote, InfoPath, o banco de dados Access e a suíte de colaboração Groove, tudo isso pelo preço sugerido de US$ 679. Beta disponível O novo Office deve chegar ao mercado mundial em fevereiro de 2007. Mas quem desejar já pode baixar a versão beta do pacote, que está disponível para avaliação, podendo ser baixado por qualquer usuário inscrito no serviço de identidades Passport. Mas é preciso cautela antes de baixar o software. A Microsoft recomenda ao usuário fazer uma cópia de seus dados mais importantes antes de instalar o aplicativo e alerta que, como é uma versão de avaliação, não há nenhum tipo de suporte técnico incluso, ou seja, a empresa de Bill Gates se exime de qualquer responsabilidade sobre a estabilidade do aplicativo. Os requisitos mínimos de sistema pedem um micro com o Windows XP com Service Pack 2 instalado, processador com pelo menos 500 MHz e 256 MB de RAM, além de 2 GB de espaço em disco. O beta do Office tem 440 MB de tamanho.