Office Live une programa instalado no PC a online Soberana indiscutível quando se trata de editores de texto offline, a Microsoft reagiu à evolução dos programas online e finalmente lançou o serviço Office Live Workspace. Ele já estava em testes há vários meses e promete concretizar uma promessa antiga da empresa de softwares: integrar o pacote Office à internet. Diferentemente dos outros softwares via internet, o Live Workspace não é completamente autônomo, ou seja, depende de um programa "offline" - o tradicional Microsoft Office, instalado no computador. Para usar a versão online, feche o Office, acesse o site do Live Workspace (http://workspace.office.live.com) e cadastre-se. Quem tem conta do Hotmail ou do MSN Messenger pode pular essa etapa e apenas digitar nome de usuário e senha. Na primeira tela que surgir, clique em "Install Office Live Update". Baixe e instale o programinha. Em seguida, abra algum programa do Office – pode ser o Word, o Excel ou o PowerPoint – e veja a diferença: no Office 2003, aparecerá uma nova barra de ferramentas, com os controles do Live Workspace. Quando estiver trabalhando em algum documento e quiser salvá-lo na internet, basta clicar em Save. No Office 2007, o procedimento é ligeiramente diferente (é preciso clicar no botão Office e selecionar a opção Save to Office Live). Em ambos os casos, o arquivo ficará armazenado no Live Workspace, e poderá ser acessado de qualquer PC. Também é possível enviar para o Live Workspace os documentos já guardados no disco rígido. Basta entrar no site e clicar em "Add Document". Nesse caso, é melhor usar o Internet Explorer – o Firefox até funciona, mas só permite enviar um arquivo de cada vez. Você só conseguirá trabalhar nos seus documentos se estiver em um computador que tenha o Office "tradicional" instalado no disco rígido. Além disso, o Live Workspace não oferece um sistema que permita acessar os arquivos guardados na internet mesmo sem ter conexão à rede, coisa que o Google Documents já permite fazer (leia texto ao lado). É possível driblar essa limitação – basta salvar, antes de se desconectar da rede, uma cópia offline do arquivo –, mas não é uma solução das mais elegantes. A Microsoft deveria copiar a tecnologia de sincronização do Google Documents. Mesmo com essas ressalvas, o Live Workspace é uma mão na roda para quem usa o Microsoft Office em mais de um computador. Ele funciona como um disco virtual integrado ao Office, ou seja, é uma maneira fácil e prática de salvar, com apenas dois cliques, cópias dos seus arquivos numa conta pessoal na internet. Não é mais preciso abrir um navegador e ir até um site específico para guardar os documentos online. Tudo pode ser feito sem sair do Office. OPEN OFFICE O pacote de programas OpenOffice, rival gratuito do Microsoft Office, também possui um recurso do tipo: ele pode ser integrado ao Google Documents. Basta ter o OpenOffice instalado no PC (a versão em português pode ser baixada em www.openoffice.org.br). Com o programa fechado, acesse o site http://extensions.services.openoffice.org/project/ooo2gd para baixar o plug-in OpenOffice2Google. Esse acessório adiciona uma barra de ferramentas ao painel do OpenOffice com os botões Export e Import – que servem, respectivamente, para salvar documentos no Gdocs ou abrir arquivos já armazenados nele.