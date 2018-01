Officer venderá VoIP para pequena e média empresa A distribuidora de produtos de tecnologia Officer iniciou a comercialização de um novo produto de voz sobre IP (VoIP - as conferências de voz pela internet), o TrinnVoIP, da brasileira TrinnPhone. O produto, um telefone que só precisa de uma tomada e um ponto de acesso à internet, poderá ser usado nas principais cidades do País e será associado a um Serviço de venda de créditos. Voltado para pequenas e médias empresas e profissionais liberais, o produto poderá ser encontrado na rede de 17 mil revendas cadastradas da Officer. Segundo a Officer, o TrinnVoIP pode reduzir os gastos com ligações DDD ou DDI em cerca de 50%. O serviço utiliza a tecnologia VoIP, que transmite voz por meio da internet (Protocolo IP). Por ser pré-pago, o produto permite que o cliente tenha total controle de sua conta. ?Esse é o primeiro produto do segmento desenvolvido exclusivamente para o mercado de pequenas e médias empresas?, diz Fabio Gaia, diretor-presidente da Officer. "O modelo de negócio do TrinnVoIP é um diferencial para os canais de distribuição que terão a oportunidade de comercializar VoIP com um apelo corporativo", afirma Gaia. Um estudo desenvolvido pela Frost & Sullivan, empresa de consultoria e inteligência de mercado, indica que a América Latina viverá um ?boom? de serviços de voz sobre IP (VoIP) entre 2005 e 2011. Segundo o estudo, o número de linhas com a tecnologia deve crescer cerca de 87,5% ao ano, fazendo com que o segmento atinja 1,1 bilhão de dólares até o final do período. De acordo com a pesquisa, o Brasil deve ser o responsável pela maior base de usuários na região, movimentando 49% dos 1,1 bilhão de dólares.