Offline, recados chegam como mensagens de texto Uma maneira de ficar disponível para os seus contatos sem estar conectado 24 horas no MSN é usando o serviço Torpedo Messenger do próprio programa. Você cadastra o número do seu celular e, quando estiver offline, os recados enviados por qualquer pessoa da sua lista de contatos chegam até você por uma mensagem de texto (SMS) no telefone. Quer dizer, isso desde que a pessoa também tenha o celular cadastrado no serviço. É que cada mensagem enviada custa R$ 0,31 mais os impostos. E o preço é cobrado sempre da pessoa que mandou o recado pelo MSN. Quem recebe o SMS também pode responder normalmente, como se fosse uma mensagem de texto comum, para conversar com a pessoa que o contactou. A resposta também é cobrada e o valor é fixo para todas as operadoras. Para fazer o cadastro do número do telefone entre no site http://torpedo.msn.com.br. Clique em "Cadastre-se". Em seguida escolha sua operadora e digite o número do seu telefone. Um código deverá ser enviado para o celular por uma mensagem de texto. Nos testes esse código chegou a demorar duas horas para ser enviado. Em outras tentativas ele veio em menos de um minuto. Também houve dificuldade para fazer o serviço funcionar. Mesmo depois de cadastrar dois números de celular, nenhum recebeu o recado por SMS. Após um contato com a Microsoft, o serviço funcionou. A empresa não explicou o motivo do problema, nem se era uma questão com os números do Link ou uma falha geral. F.S.