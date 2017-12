Oficial militar toma poder em Burkina Faso, derrubando general

Compaore deixou o cargo na sexta-feira após dois dias de protestos em massa contra suas tentativas de mudar a constituição para estender seu mandato de 27 anos. Pelo menos três pessoas foram mortas após manifestantes invadirem o parlamento e incendiaram-no.

Traore, leal a Compaore, havia rapidamente anunciado na sexta-feira que assumiria a Presidência de forma transitória, mas isso foi rejeitado pelos manifestantes e por alguns oficiais de baixo escalão.

Após relatos de tiros perto do palácio presidencial na manhã do sábado, o coronel tenente Issaac Zida, comandante operacional da guarda presidencial de elite, anunciou no rádio que assumiria o poder.

"Eu assumo a partir de hoje as responsabilidade de chefe dessa transição e chefe de Estado", disse Zida, vestindo uniforme militar, no estúdio do canal de televisão BF1.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Mathieu Bonkougou)