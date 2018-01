OGPar prevê Ebitda de US$106 mi em 2015 A OGPar, ex-OGX, divulgou nesta sexta-feira um documento com estimativas de desempenho operacional e financeiro para até 2015, incluindo uma queda no geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, na sigla em inglês), na comparação com este ano.