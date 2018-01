Oi anuncia novo sistema de pagamentos por celular A operadora de telefonia celular Oi estréia nesta segunda, em Uberlândia, MG, um novo sistema de pagamentos móveis que estava sendo avaliado pela empresa em Natal. O serviço permite aos usuários de telefones da empresa realizarem compras em estabelecimentos cadastrados no chamado Oi Paggo, um serviço de crédito atrelado à operadora. O novo serviço é o resultado de uma parceria da Oi com a Paggo Participações: clientes podem fazer compras na rede de lojistas credenciadas pela Paggo, utilizando apenas uma mensagem de texto. Funcionamento O funcionamento é simples: a loja interessada se filia ao sistema e paga um plano mensal de R$ 9,90, que já inclui um celular Oi para realizar as transações. Na loja, este aparelho é usado para ´finalizar´ a compra, informando ao sistema o valor da transação. Em seguida, a Paggo envia mensagens para o aparelho do lojista e para o celular do consumidor. O usuário do celular Oi recebe, em seu telefone, uma mensagem de texto confirmando o valor da compra. Mediante uma senha, ele autoriza ou cancela a compra. A fatura, que é desvinculada da conta do telefone, é emitida pela Paggo, e somente nos meses que o usuário efetuar alguma compra. A comodidade também custará uma taxa adicional de R$ 2 nos meses que o consumidor utilizar o serviço. Isso permite que a modalidade seja usada por usuários de telefones pré e pós-pagos (o usuário não paga pelas mensagens, que são emitidas pela Paggo). "O serviço está disponível primeiramente em Natal, mas deve chegar a outros estados onde a Oi opera, até o final do ano", disse Leonardo Caetano, Executivo da área de pagamentos móveis da Oi. Na fase de testes realizada em Natal, a empresa contou com 200 estabelecimentos comerciais cadastrados e 2500 usuários, que fizeram uma média de 40 transações por dia. Para que um consumidor possa se filiar ao serviço, no entanto, é necessário enviar documentação completa para a Paggo e passar por uma análise de crédito e só então ele poderá usar o serviço.