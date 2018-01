Oi avalia oferta pela Telemig Celular

O presidente da Oi, Luiz Eduardo Falco, afirmou nesta quinta-feira que a empresa teve acesso ao "data room" da Telemig Celular, assim como outras empresas interessadas na compra da operadora mineira, e que um desfecho para essa operação pode vir em um mês. A Oi, antiga Telemar, ainda não sabe se apresentará uma proposta pela companhia de Minas Gerais. "A gente esteve no ´data room´, estamos olhando e estudando como estudaríamos qualquer outro ativo de telecom no Brasil", disse Falco a jornalistas após evento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). No final de maio, a Telpart Participações, controladora indireta da Telemig e da Amazônia Celular, contratou o banco de investimentos Merrill Lynch para estudar alternativas estratégicas, incluindo a venda das operadoras. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Oi tinha no final de abril quase 13,5 milhões de clientes de telefonia móvel, atrás de Vivo, TIM Participações e Claro, respectivamente. A base de clientes de Telemig e Amazônia Celular juntas no encerramento de abril totalizava pouco menos de 5 milhões, de acordo com a Anatel.