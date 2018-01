Oi contrata assessoria para avaliar aquisições, não menciona BrT O grupo Oi, antiga Telemar, contratou assessoramento externo para analisar oportunidades de aquisição de controle de empresas de telefonia celular ou fixa, Internet ou televisão por assinatura, "sempre no âmbito do marco regulatório em vigor". Segundo fato relevante da holding controladora da Tele Norte Leste e da Telemar Norte Leste nesta quarta-feira, os acionistas também estão desenvolvendo estudos com vistas à uma possível reestruturação da base acionária da companhia. As informações foram enviadas à Bovespa diante da forte alta verificada nas ações do grupo nos últimos dois dias, depois de uma notícia de que a Oi teria feito oferta de compra da rival Brasil Telecom . No comunicado, a Oi não menciona o nome de nenhum potencial alvo de aquisição e diz que "eventuais desenvolvimentos, se e quando existentes, serão imediatamente comunicados ao mercado". (Por Cesar Bianconi)