Oi, da Telemar, lança serviço de recarga a partir de R$ 1,00 A Oi, empresa de celular do Grupo Telemar, lançou um serviço que permite ao cliente fazer recarga de créditos pré-pagos a partir de R$ 1,00 em grandes redes de varejo. Esse é o menor valor de recarga do mercado brasileiro. Segundo a empresa, o objetivo foi ampliar os benefícios dos clientes Oi cartão Total da operadora, que já possuem o serviço de saldo único. Esse sistema permite que os créditos do Oi Cartão possam ser utilizados também no telefone fixo e no orelhão para ligações locais e longa distância de graça aos domingos e com a mesma tarifa de ligação nos demais dias de semana até julho de 2007. A operadora informou que o objetivo foi antecipar as demandas dos clientes com serviços convergentes e que se ajustem aos diversos perfis de consumo. A recarga online a partir de R$ 1,00, mais barata que um cartão telefônico, está disponível nas Lojas Americanas (recargas de R$ 1,00 até R$ 500,00), Supermercados G Barbosa (recargas de R$ 1,00 até R$ 100,00), Grupo Pão de Açúcar - Pão de Açúcar, Sendas, Bon Marche e Extra - (recargas nos seguintes valores: R$ 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00). O cliente Oi Cartão Total que tiver, por exemplo, R$ 20 de crédito no Oi consegue falar cerca de 15 minutos em ligações locais no seu aparelho móvel ou 180 minutos no orelhão ou no telefone fixo, utilizando o saldo único.