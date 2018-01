Oi elimina 400 posições gerenciais e abre plano de aposentadoria A operadora Oi, que comprou o controle da Brasil Telecom em janeiro deste ano, anunciou nesta quinta-feira que vai eliminar 400 posições de gerência, além de ter aberto um plano de aposentadoria voluntária. As medidas atingem a companhia já unificada com o pessoal da Brasil Telecom. A primeira atitude da nova companhia foi divulgar a diretoria e os 70 executivos que iriam se reportar a esses diretores. Em seguida, a Oi passou a entrevistar 1.300 executivos de nível gerencial, com censo curricular e pessoal e sobre suas pretensões profissionais e expectativas quanto à empresa. Desse trabalho nasceu a decisão de eliminar as 400 posições de gerência, que não necessariamente significam 400 empregos, já que alguns deles podem ser aproveitados em outras posições, explicou um porta-voz da empresa. A empresa contou com o apoio da consultoria Clave nesse processo, mas já havia contratado também a Accenture para desenhar um novo modelo organizacional para a companhia. Depois de notar que uma parcela dos colaboradores tinha intenção de se aposentar e muitos estavam próximos da idade desse processo, a operadora decidu abrir também um plano de aposentadoria voluntária. O número de pessoas envolvidas ainda está sendo calculado, segundo a Oi. Os funcionários que aderirem ao plano contarão com apoio da consultoria DBM por um ano para recolocação profissional ou aconselhamento em projetos de empreendedorismo. Em um comunicado enviado à Reuters, a Oi reitera o compromisso assumido com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), quando esta deu seu aval ao negócio, de manter o mesmo número de postos de trabalho por um período de três anos, algo que ela espera atender com as contratações que fará para novas áreas de atuação geográficas e de negócios. "Entre as diretrizes que determinaram o desenho da nova estrutura estão a internacionalização e maior atuação em novos negócios, como TV por assinatura, Internet e crédito, expansão no Estado de São Paulo, diferenciação de serviços pela convergência, investimento em pesquisa e desenvolvimento para antecipar evoluções tecnológicas, gestão ágil da dívida, unificação de processos e adequação da arquitetura de tecnologia e de plataformas", diz a nota. Quando anunciou o pagamento pelo bloco de controle da Brasil Telecom, no início de janeiro, a Oi informou esperar 1 bilhão de reais em economias em valor presente por meio de sinergias entre as duas. O plano de investimento da Oi é de 30 bilhões pelos próximos cinco anos, o que inclui aquisições e atuação no exterior.