Oi emite R$2 bi para completar compra da Brasil Telecom Com uma emissão de 2 bilhões de reais em notas promissórias, a Oi informou nesta quinta-feira ter concluído a captação de recursos necessários para a compra da Brasil Telecom. De acordo com a operadora, a emissão foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI (coordenador líder), Itaú BBA e Santander. Ela pretende emitir 80 notas promissórias, em série única, com valor nominal de 25 milhões de reais cada. Segundo comunicado, a operação terá prazo de 360 dias ao custo de CDI mais 3 por cento ao ano e ainda será submetida à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a concessão do registro. A captação terá garantia firme das instituições coordenadoras. Com essa emissão, a Oi terá captado cerca de 10 bilhões de reais para a aquisição da Brasil Telecom, quase 80 por cento dos cerca de 13 bilhões de reais que estima desembolsar no negócio, entre a compra do bloco de controle e as ofertas públicas obrigatória e voluntária dos papéis em circulação. O acordo entre as duas companhias foi assinado no dia 25 de abril. A Oi se dispôs a pagar 5,86 bilhões de reais pelo controle da companhia, além 315 milhões de reais para encerrar os litígios entre os sócios da Brasil Telecom. A Oi, entretanto, só pediu a anuência prévia da Anatel na semana passada porque, até então, o Plano Geral de Outorgas (PGO) em vigor impedia o negócio. Na véspera do pedido de anuência, o presidente da República publicou novo PGO, em que é possível a criação de uma empresa com duas concessões de telefonia. O acordo celebrado em abril prevê que, se o negócio não estiver concluído até 19 de dezembro, a Oi deverá pagar uma multa de 490 milhões de reais aos sócios da Brasil Telecom, pondo fim ao contrato. Fizeram parte do pacote de financiamento montado pela Oi a emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) no valor de 4,3 bilhões de reais junto ao Banco do Brasil e a emissão de 3,6 bilhões de reais em notas promissórias, em operação coordenada pelos bancos Itaú BBA (coordenador líder), Santander, Bradesco BBI e ABN AMRO Real. "A nova emissão de notas promissórias constitui a terceira e última etapa do programa de financiamento", informou a Oi no comunicado. (Por Taís Fuoco)