Oi exerce lote suplementar de R$742 mi e conclui oferta de ações

Nesta segunda-feira, o banco BTG Pactual, agente estabilizador da oferta, exerceu parcialmente a opção de distribuição de 120.265.046 ações ordinárias e 240.530.092 ações preferenciais de emissão da Oi, acréscimo de 6,27 por cento no total de ações de emissão da companhia distribuídas na oferta pública, disse a companhia em fato relevante.

Considerando as ações inicialmente ofertadas no dia 29 de abril, assim como o lote suplementar, foram distribuídas 1.865.954.588 ações ON e 3.696.207.346 ações PN na operação local e 396.589.982 ações ordinárias e 828.881.795 ações preferenciais no exterior, informou a empresa.

A captação final bruta foi de 13,96 bilhões de reais, sendo 8,25 bilhões de reais em dinheiro e 5,71 bilhões de reais em ativos aportados pela Portugal Telecom.

A quantia representa a maior oferta subsequente no mercado brasileiro desde que a Petrobras levantou 120 bilhões de reais em um aumento de capital em setembro de 2010, segundo dados da Thomson Reuters. A transação também foi a primeira venda de ações concluída no Brasil desde meados de dezembro.

(Por Luciana Bruno)