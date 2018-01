OI fecha acordo para compra da BRASIL TEL por R$5,86 bi A Oi anunciou nesta sexta-feira que fechou acordo para compra do controle indireto da Brasil Telecom por 5,86 bilhões de reais, valor acima do previsto pela Oi em fevereiro. O valor do acordo equivalente a um preço por ação da Brasil Telecom de 72,30583 reais. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.; Edição de Alexandre Caverni)