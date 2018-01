Oi inicia atividades em São Paulo no dia 24 de outubro

A Oi, antiga Telemar, agendou para 24 de outubro o início das suas operações em São Paulo e, nesta fase de lançamento, permitirá que os consumidores experimentem o seu serviço de telefonia móvel por três meses de graça. Segundo a empresa, as linhas serão ativadas e os clientes cadastrados começarão a ganhar bônus diário de R$ 20 para fazer ligações locais para Oi ou telefone fixo, enviar mensagens de texto para qualquer operadora no Brasil e também fazer chamadas de longa distância pelo 31 para Oi ou Oi Fixo. Serão R$ 600 por mês para experimentar o serviço. Durante os três primeiros meses não será necessária recarga mínima para usufruir do benefício. Após o período da oferta, de acordo com a Oi, os clientes poderão continuar com o bônus diário de R$ 20 por outros nove meses desde que efetuem recargas mensais que somem R$ 10,00. "São Paulo marca uma nova e importante etapa na história dessa companhia. Queremos ser líderes de mercado em São Paulo, como já somos nos 16 Estados da Região I", disse o diretor de mercado para Região de São Paulo da Oi, Roderlei Generali, em comunicado. Para garantir o bônus, o cliente deve adquirir um Oi Chip individual por R$ 20 ou uma embalagem promocional com dois Oi Chips por R$ 31. Serão mais de 100 mil pontos-de-venda em São Paulo, segundo a companhia.