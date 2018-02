Oi inicia cobertura de 4G em mais 16 cidades

O serviço passou a ser ofertado nas cidades de Belém (PA), Boa Vista (RR), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Joinville (SC), Juiz de Fora (MG), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), São Bernardo Campo (SP), Uberlândia (MG) e Vitória (ES).

Antes disso, a Oi já oferecia 4G para clientes de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo

(SP).

O cronograma de obrigações estipulado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) prevê o atendimento de, no mínimo, 50 por cento de cobertura do 4G nas cidades sedes da Copa do Mundo 2014 até 31 de dezembro deste ano.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No comunicado, a companhia informou que o investimento no 4G explora "o diferencial de seus serviços convergentes de internet móvel para sustentar a transição do uso de serviços de voz para a explosão do consumo de dados".

O serviço da Oi será disponibilizado em planos a partir de 59 reais.

(Por Redação Rio de Janeiro; JS MA)