Oi iniciará oferta pelo PNBL em outubro

"São 200 a 300 cidades já iniciando sua operação para o modelo residencial," disse Valim durante palestra em evento do setor, em São Paulo.

O objetivo da Oi é até 2014 estar operando pelo PNBL no país inteiro.

Ele ressaltou o interesse da Oi em ser competitiva onde disputa mercado com concorrentes e desenvolver mais os mercados onde atua como principal operadora. A Oi é empresa de telefonia com maior cobertura fixa no Brasil.

A companhia também está de olho no setor de TV paga e os investimento no segmento no curto prazo devem ficar na "casa do bilhão", disse Valim a jornalistas, sem dar mais detalhes.

(Por Sérgio Spagnuolo e Brad Haynes)