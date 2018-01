Oi investirá até R$6 bi em 2011; vê alavancagem menor

Segundo o executivo, 20 por cento dos investimentos serão voltados para manutenção e tecnologia da informação da infraestrutura atual, enquanto os 80 por cento restantes irão para crescimento da rede e outros itens.

Zornig disse que o investimento no ano passado correspondeu a entre 10,5 e 11 por cento da receita líquida da Oi, "abaixo de nossos concorrentes".

O grupo, contudo, já havia informado que iria priorizar em 2010 a geração de caixa, a redução do endividamento e a obtenção de sinergias com a Brasil Telecom, comprada em 2008.

"Vamos voltar a aumentar os investimentos... E buscar crescimento em mercados que a gente entenda que valha a pena crescer", afirmou Zornig em teleconferência para comentar os resultados da Oi no quarto trimestre e em 2010.

ALAVANCAGEM MENOR

A entrada da Portugal Telecom no capital da Oi, via aumentos de capital, permitirá que a alavancagem do grupo brasileiro medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda caia para 1,4 vez, disse o diretor financeiro da Oi.

A companhia terminou 2010 com relação dívida líquida/Ebitda de 1,8 vez, menor que em dezembro de 2009, quando estava em 2,2 vezes.

A Oi tinha no final do ano dívida líquida de 18,7 bilhões de reais, ante 21,9 bilhões de reais no encerramento de 2009.

(Por Cesar Bianconi)