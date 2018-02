Oi lança banda larga popular em mais 28 cidades

As ofertas passam a valer para cidades dos Estados de Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Tocantins.

A Oi informou ter alcançado 4.327 cidades com oferta de PNBL, o equivalente a 92 por cento do total de municípios da área de atuação da operadora.

O PNBL oferece velocidade de 1 megabit por segundo (Mbps) por 35 reais por mês. Nos Estados em que há isenção de ICMS, a oferta é feita a 29,90 reais mensais.

(Redação Rio de Janeiro)