Oi lança download de faixas completas de músicas Serviço da operadora irá oferecer para usuários do Nokia 3250 faixas de diversos gêneros da Universal Music. Os dois mil primeiros clientes da Oi poderão baixar cinco músicas gratuitamente. A operadora de telefonia celular Oi lançou neste mês um novo serviço que permitirá aos usuários baixar faixas completas de músicas para celulares. Resultado de uma parceria entre a empresa, a fabricante Nokia e a integradora M4U, o serviço ficará disponível inicialmente para o aparelho Nokia 3250, para o qual o usuário precisará baixar o aplicativo Oi Música pelo site da operadora. Como promoção de lançamento, os primeiros 2 mil clientes poderão fazer o download gratuito de cinco músicas do catálogo. Leveza Para viabilizar downloads rápidos, o serviço irá utilizar o formato de arquivos AAC (Advanced Audio Coding), que apresenta uma taxa de compressão maior do que o formato MP3. As músicas disponíveis no serviço da Oi terão, em média, 1 Mebabyte de tamanho. O portfólio inicial do produto, que será expandido ao longo de 2007, inclui 50 músicas da gravadora Universal Music que serão disponibilizadas a R$ 3,99 cada. O tráfego de dados das canções será gratuito. O catálogo inclui diversos gêneros, entre eles Pop, Rock internacional e Axé. O serviço estará disponível para os clientes pós-pagos em toda a área de atuação da Oi.