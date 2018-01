Oi lança o primeiro serviço quatro em um do País

Enquanto as operadoras ainda travam uma disputa pesada com oferta de pacotes que unem três serviços em um, a Oi apresentou na segunda-feira, em Belo Horizonte, o primeiro quadruple play (ou apenas quad play) do País, que inclui telefonia fixa, móvel, banda larga e TV a cabo, permitida após a aprovação da compra da Way TV. Com isso, a Oi sobe um degrau na escala de evolução das telecomunicações e pode forçar o resto do mercado a ir na mesma direção. A experiência, conforme ressaltou o diretor de Novos Negócios, José Luis Volpini, abre espaço para que a empresa inicie as operações no segmento de TV por assinatura. "Esse é um mercado em que a Oi vai entrar pra ficar", disse. A companhia substituiu a marca Way nos negócios de TV e internet. Por enquanto, a companhia possui uma atuação restrita no País. O sinal da operadora é oferecido apenas nos municípios de Belo Horizonte, Uberlândia, Poços de Caldas e Barbacena.