Oi nega que acordos para compra da BrT estejam concluídos

O grupo Oi afirmou, em comunicado ao mercado nesta sexta-feira, que as negociações para a compra da Brasil Telecom "continuam, sem, no entanto, terem sido concluídas". Mais cedo, a assessoria de imprensa da empresa havia confirmado à Reuters por telefone que o acordo estava fechado, ressaltando apenas que a "Oi não vai se pronunciar sobre números". Notícias publicadas na imprensa nesta sexta-feira informavam o fechamento do acordo, chegando até a citar o valor de cerca de 8 bilhões de reais para a aquisição do controle total da Brasil Telecom. (Por Taís Fuoco)