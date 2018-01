Oi obtém US$360 mi de bancos para expandir banda larga

O grupo de telecomunicações Oi, antiga Telemar, anunciou nesta quarta-feira que obteve junto a um consórcio de bancos internacionais financiamento equivalente a US$ 360 milhões para o projeto de expansão de banda larga da companhia. "Esse empréstimo é mais um sinal da confiança do mercado nas perspectivas do nosso negócio e no impacto positivo que o crescimento da economia brasileira reserva para ele", afirmou em comunicado o diretor de Finanças e Relações com Investidores da Oi, José Luís Salazar. A Oi terá um prazo de dez anos para quitar o empréstimo, com dois anos de carência. O custo anual será de Libor japonesa mais spread de 0,3%. Em entrevista à Reuters, Salazar informou que os recursos serão aplicados na rede ADSL (linhas digitais) da companhia para cumprir meta de crescimento de 30% na base de assinantes de banda larga da empresa, que deve chegar ao final do ano com 1,4 milhão de clientes. Parte dos recursos será utilizada em 2007 e o restante, até o final de 2008, informou o executivo. "A gente começou a negociar (o empréstimo) antes da turbulência nos mercados financeiros e isso (aperto nos mercados de crédito) não afetou" a concessão, disse Salazar, acrescentando que a expansão da Oi está focada na banda larga. "O crescimento da companhia daqui para a frente está muito mais voltado para a banda larga. A gente acredita que todo o crescimento que vem pela frente na telefonia fixa se dará em dados. O investimento em voz não será muito significativo nos próximos anos", afirmou o executivo. O empréstimo internacional foi estruturado por um consórcio de bancos liderado pelo Citibank e pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation. O Japan Bank for International Corporation (JBIC, banco de fomento do governo japonês) atua como garantidor do financiamento. Também participam do consórcio Mizuho Corporate Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ e as filiais de Tóquio do Societé Generale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e ING Bank. Levantamento recente da fabricante de equipamentos de rede Cisco prevê que o Brasil chegue a 10 milhões de conexões banda larga até 2010, uma alta de 47% em relação aos quase 6,8 milhões registrados em junho.