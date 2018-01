Oi para por 60 dias oferta de R$2,25 bi em debêntures

O pedido para a emissão das debêntures tinha sido feito no início de dezembro e a empresa decidiu suspender a operação por 60 dias a partir desta terça-feira. Em entrevista por telefone, o diretor de Tesouraria da Oi, Tarso Rebello, afirmou que a suspensão na oferta dos papéis também dará mais tempo para a companhia conversar com investidores interessados.

"(A suspensão) foi uma consequência indireta do processo da Brasil Telecom (...) E a gente ficou com pouco mais de duas semanas apenas entre roadshow e análise dos investidores para a aprovação de participação", disse Rebello, citando o feriado do Carnaval e período mínimo para operações do tipo antes da divulgação de resultados trimestrais.

A Oi planeja divulgar seu resultado de quarto trimestre de 2009 entre a primeira e segunda semanas de março.

"Como é uma operação grande, os prazos são longos, a gente acha que deveria usar o máximo de prazo possível para análise dos investidores", acrescentou.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o executivo, a questão dos ajustes de provisões judiciais da Brasil Telecom "estava contaminando essa conversa com os investidores" sobre a emissão de debêntures.

A Oi anunciou em janeiro a suspensão da incorporação da Brasil Telecom depois de auditoria indicar que as perdas possíveis em litígios contra a BrT podem ser o dobro do que havia sido provisionado pelo grupo. O valor a ser reconhecido no balanço da Brt de outubro a dezembro, que não tem efeito no caixa, será de 1,290 bilhão de reais, elevando o total relativo à contingências judiciais no balanço da companhia para 2,535 bilhões de reais.

Segundo Rebello, a companhia ainda está estudando eventual alteração na relações de troca proposta aos acionistas da Brasil Telecom na incorporação após o aumento nas provisões judiciais.

"Quando tivermos segurança dos números vamos divulgar e convocar as assembleias (de acionistas)... Vai acontecer nas próximas semanas", afirmou o executivo, sem dar mais detalhes.

A Oi tem cerca de 7 bilhões de reais em vencimentos de dívida em 2010 e a emissão das debêntures tem como objetivo melhorar o perfil do endividamento.

"Muita coisa que a gente pactuou em 2008 com a aquisição da Brasil Telecom está vencendo este ano (...) Muita coisa que projetamos fazer de longo prazo na época a gente não conseguiu por causa da crise (financeira internacional)", afirmou.

Segundo o executivo a companhia segue avaliando eventuais novas operações de financiamento para melhorar o perfil da dívida.

Às 13h43, as ações preferenciais da Oi exibiam queda de 1,59 por cento, cotadas a 33,45 reais. O Ibovespa tinha oscilação positiva de 0,75 por cento.

(Por Alberto Alerigi Jr.)