OI prevê investimento pequeno em operação de TV via satélite A Oi estima investir algo como 40 milhões de reais para iniciar a oferta de TV paga via satélite. Segundo José Luís Salasar, diretor financeiro e de relações com investidores da Oi, "o investimento é relativamente pequeno" e, além dos 40 milhões de reais, que seriam gastos nos equipamentos ("headends"), envolve o aluguel da capacidade de satélite e o custo de aquisição de clientes, como promoções e campanhas de marketing. A empresa informou nesta quinta-feira estar finalizando um acordo para compartilhar a infra-estrutura satelital com a Telefônica no serviço de TV paga via satélite que pretende lançar em todo o Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deu aval em setembro para que a Oi compre uma licença de TV via satélite, assim como já fizeram a própria Telefônica e a Embratel. O preço da licença foi de 470 mil reais e a empresa pretende lançar tal serviço no início de 2009. Segundo José Luís Salasar, diretor financeiro e de relações com investidores da Oi, a operação "vai ser complementar à de cabo". A Oi já tem uma operação de TV a cabo em quatro cidades de Minas Gerais graças à compra da antiga Way TV, que pertencia à Infovias. (Por Taís Fuoco)