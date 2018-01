Oi quer manter linhas fixas estáveis com novos planos A Oi, que na semana passada anunciou a adoção de marca única para os serviços de telefonia fixa, celular, internet e entretenimento em substituição ao nome Telemar, tem como objetivo manter a quantidade de linhas fixas em serviço estável neste ano. O diretor financeiro e de relações com investidores da Telemar, José Luís Salazar, afirmou nesta quinta-feira, 8, que a mudança no sistema de tarifação de pulso para minuto e os novos planos que poderão ser ofertados com essa nova medição devem auxiliar nesse objetivo. A companhia terminou 2006 com 14,388 milhões de linhas em atividade, o que representa a desconexão de aproximadamente 500 mil assinantes ao longo dos últimos 12 meses. Ao final do ano passado, a empresa já tinha 1,7 milhão de usuários nas novas formas de assinatura fixa. "Agora, você poderá comunicar melhor para o cliente o conceito de telefonia fixa. Era muito difícil trabalhar com pulso." Daqui para frente, a flexibilidade que poderá ser agregada na cobrança da telefonia fixa permitirá que a companhia freie a tendência de queda no número de linhas fixas. O objetivo é empacotar mais minutos, por um valor ligeiramente superior à assinatura, nos moldes da telefonia móvel. Ao comentar a portabilidade numérica da telefonia celular, que deverá ser implantada em 2008, o executivo afirmou que o próprio lançamento da marca unificada Oi tem por objetivo facilitar a compreensão dos serviços e do conceito de convergência. Na opinião dele, a retenção de usuários, nos diversos serviços, ficará mais eficiente, pois o entendimento do consumidor está mais simples. A Oi investiu R$ 350 milhões no preparo de suas plataformas à conversão de pulso para minuto. O diretor da empresa disse que o novo modelo de cobrança possivelmente aumentará as despesas com tecnologia da informação, pois a quantidade de dados a serem processados para as contas aumentará substancialmente. No entanto, ele não espera impacto no balanço, pois acredita que o aumento desses gastos será compensado com outras linhas de receita do negócio. Investimento A empresa de telefonia espera investir este ano R$ 2,4 bilhões, acima dos R$ 2,3 bilhões injetados em 2006. A maior parte dos recursos, 80%, será destinada para as operações de telecomunicações fixas da companhia, com o restante indo para as móveis. Salazar informou que dos investimentos totais, 300 milhões de reais serão aplicados em novos negócios, como operação de TV pela Internet (IPTV). Em 2006, 71% dos investimentos foram para operações fixas. O executivo explicou que o objetivo da companhia é manter um balanço saudável e com uma posição financeira forte para aproveitar eventuais oportunidades este ano "seja de aquisição, consolidação e até mesmo participação em leilões de WiMAX e 3G". "Existe uma grande oportunidade de acontecer alguma coisa no setor e estamos querendo estar preparados para as oportunidades que vão surgir", disse ao ser questionado sobre interesse da Telemar em uma eventual venda da Telemig Celular. "Telemig é um ativo que interessa e que a gente está estudando. Pelo preço correto, sem dúvida nenhuma, interessa", afirmou Salazar. Cenário melhor Salazar afirmou que a empresa prevê um cenário melhor para as margens em 2006 em função de redução nos custos de implantação de banda larga em uma escala maior e que a estratégia de focar na venda de serviços móveis, em vez de aparelhos celulares, que exigem concessão de subsídios, começa a dar frutos. A concessão pela Anatel de licença nacional para a operação de TV paga da Telefônica por tecnologia de satélite, divulgada na véspera, reforçou o otimismo da Oi de que a compra da operadora de cabo Way TV será aprovada pela agência, disse Salazar. A Telemar venceu leilão da operadora em julho passado, com oferta de 132 milhões de reais. Para o fim deste ano, o executivo informou que a companhia deve iniciar com mais força operação de televisão pela internet. "Não queremos nos lançar de cabeça num mercado que não tem muita demanda ainda. Já estamos com pilotos em pequena escala", afirmou o executivo. A aprovação pela Anatel, também na quarta-feira, de regulamento que permite a troca de endereço ou de operadora dos usuários sem alteração de seus números telefônicos não deve fazer a empresa aumentar gastos de marketing, em relação à receita, para fidelizar clientes. Isso acontece em função da estratégia do grupo em unificar todos os serviços embaixo da marca Oi, melhorando a eficiência da marca, disse Salazar. Lucro líquido A empresa de telefonia registrou lucro líquido de R$ 1,310 bilhão em 2006, com alta de 17,6% sobre o R$ 1,114 bilhão do ano anterior. A margem passou de 6,7% para 7,8%. A companhia teve receita líquida de R$ 16,871 bilhões, com aumento de 0,7%, e o Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 9,8%, para R$ 6,102 bilhões. A margem Ebitda (relação entre receita líquida e Ebitda) saiu de 40,4% para 36,2%. A empresa teve resultado financeiro líquido negativo de R$ 1,290 bilhão, com queda de 20%. A Oi detém a concessão para operar em telefonia fixa local e autorização para prestar serviços de mobilidade na Região I, que abrange 16 Estados do Norte, Nordeste e Sudeste do País. Além disso, a companhia atua com autorização em todo o território nacional na prestação de serviços de comunicação de dados, internet e longa distância, com o código 31. No fim de setembro de 2006, a Oi tinha 28,1 milhões de clientes, dos quais 14,4 milhões em telefonia fixa, 12,6 milhões em telefonia móvel e 1 milhão na banda larga com o Velox, segundo informações da companhia. Com Reuters