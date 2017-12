Oi reajusta cestas de tarifas de chamadas de telefonia fixa em 0,651%

De acordo com a Oi, as regras do contrato de concessão consideram o valor para o reajuste resultante da variação do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST) de 5,42 por cento no período de outubro de 2012 a novembro de 2013 e a aplicação do Fator X (fator de produtividade) médio, calculado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de 4,524 por cento, como redutor do índice setorial.

"As tarifas de interconexão local foram reajustadas em 10,69 por cento, a partir de 17 de abril, para 0,03554 real na Telemar e 0,03904 real na Oi, sendo estes valores líquidos", informou a operadora.

O valor do crédito para utilização dos orelhões teve reajuste de 0,40 por cento, enquanto as tarifas Fixo-Móvel (VC1, VC2, VC3) e a VU-M não foram alteradas.

As novas tarifas entraram em vigor em 18 de abril.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Roberta Vilas Boas)