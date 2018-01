Oi tem lucro 48,6% maior no 4o trimestre O grupo de telecomunicações Oi obteve no quarto trimestre um crescimento de 48,6 por cento no lucro líquido na comparação com mesmo período de 2006, graças ao crescimento de vendas de banda larga e telefonia celular, queda das despesas com depreciação e amortização e redução da despesa financeira. A companhia teve lucro líquido consolidado no trimestre passado de 911 milhões de reais, contra 613 milhões de reais um ano antes. No ano, a empresa registrou salto de 80 por cento nos ganhos, para 2,358 bilhões de reais. A Oi prevê investir este ano 4 bilhões de reais, bem acima dos 2,3 bilhões de reais aplicados em 2007. Os gastos serão marcados por início das operações em terceira geração (3G) na telefonia móvel, a entrada da companhia no mercado paulista de celulares e implementação da portabilidade numérica, que permitirá que clientes mudem de operadora mantendo seus números de telefone. No acesso à Internet em banda larga, cuja base de clientes do serviço Velox apresentou expansão de 34,6 por cento em 12 meses, a expectativa da Oi é de crescimento de mercado em 2008, motivado pela expansão da demanda por computadores e por aumento da cobertura da empresa de 286 cidades para mais de 450 municípios este ano. Na telefonia móvel, o início da comercialização dos planos de 3G, previsto para o segundo semestre, e a portabilidade numérica "deverão manter um cenário competitivo acirrado neste mercado". Com isso, a Oi espera crescimento "mais modesto" da base de clientes de celular: entre 10 e 15 por cento, contra evolução de 22,2 por cento em 2007. NÚMEROS A geração de caixa da Oi medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) cresceu 2,9 por cento no quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2006, para 1,548 bilhão de reais. Em 2007, o Ebitda cresceu 6,5 por cento, para 6,501 bilhões de reais. A margem Ebitda no trimestre passado foi de 34,5 por cento, contra 33,8 por cento de outubro a dezembro de 2006. No ano, a margem Ebitda evoluiu 0,8 ponto percentual, para 37 por cento. A companhia encerrou o quarto trimestre com receita líquida de 4,484 bilhões de reais, pequeno crescimento de 0,9 por cento sobre o obtido um ano antes. No ano, a empresa teve faturamento de 17,584 bilhões de reais, aumento de 4,2 por cento sobre 2006. Em termos de clientes, a Oi finalizou 2007 com 14,22 milhões de linhas fixas em serviço, queda ante as 14,39 milhões de dezembro de 2006. Na operação celular, o número de clientes somou 15,98 milhões e na banda larga a base cresceu para 1,52 milhão. Os investimentos previstos pela Oi em 2008 não incluem gastos com eventuais aquisições. A holding Telemar Participações, controladora da Oi, negocia a compra da Brasil Telecom para a formação de um grande grupo de telecomunicações com capital nacional.