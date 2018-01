Oi tem lucro de R$637 mi no 3o tri O grupo de telecomunicações Oi anunciou nesta quarta-feira lucro de 637 milhões de reais, alta de 135,9 por cento sobre igual período do ano passado. A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 1,908 bilhão de reais, avanço de 23 por cento na comparação com o terceiro trimestre de 2006. A margem foi de 43 por cento ante 36 por cento um ano antes. (Por Eduardo Simões)