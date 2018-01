OI tem lucro líquido de R$486 mi no 1o trimestre O grupo de telecomunicações Oi anunciou nesta sexta-feira lucro líquido de 486 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, avanço de 41,7 por cento sobre o ganho registrado em igual período de 2007. A companhia, que há uma semana anunciou acordo para compra da Brasil Telecom por 5,8 bilhões de reais, teve geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), de 1,649 bilhão de reais. O Ebitda apresentou evolução de 13,8 por cento na comparação com o primeiro trimestre de 2007 e a margem passou de 33,7 por cento há um ano para 36,7 por cento em 2008. (Reportagem de Rodolfo Barbosa; texto de Alberto Alerigi Jr.; Edição de Alexandre Caverni)