Oi terá celular com FM exclusivo da Motorola A fabricante de telefones Motorola e a operadora de celular Oi lançaram o Oi MotoFM, o modelo C168, que traz tela colorida, toques polifônicos, suporte a Java e que traz ainda sintonizador FM embutido. O celular pode captar, em cada mercado onde a Oi atua, as versões locais da Rádio Oi, iniciativa que conta com 16 rádios funcionando em várias regiões do país. A lém disso, os aparelhos podem captar os sinais locais de outras rádios FM. Durante as chamadas telefônicas, a transmissão de rádio é interrompida automaticamente e retomada ao final da ligação. O Oi MotoFM chega às lojas em abril e seu preço médio é de R$ 199,00.