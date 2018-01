Oi vai recorrer da decisão da Anatel sobre TV a cabo A Telemar/Oi informou, por meio de nota à imprensa, que vai recorrer da decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que vetou nesta segunda-feira a compra da operadora mineira de TV a cabo Way TV, vencida em leilão pela empresa. A companhia afirma na nota que o negócio é legal e que o veto poderá prejudicar a competição no setor. "Os consumidores deixariam de ter benefícios com a expansão da cobertura de TV a cabo e de banda larga na área de atuação da Way TV", afirma a Telemar. A concessionária diz que, apenas em Belo Horizonte, a sua rede de telefonia fixa alcança cerca de 1,3 milhão de domicílios, dos quais 800 mil não têm nenhuma cobertura de TV a cabo e poderiam ser beneficiados com o serviço de televisão via internet (IPTV). A Telemar/Oi se diz "afetada pelo veto da Anatel, pois deixaria de competir em igualdade de condições, nesta fase, com as empresas que já têm autorização no Brasil para oferecer serviços integrados de voz, dados e vídeo, a exemplo do que ocorre em boa parte do mundo".