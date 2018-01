Oi vai remunerar vídeos de usuários

A Oi, empresa celular do grupo Telemar, criou um serviço que permite aos clientes ganhar dinheiro com a produção de seus vídeos. Com o "Vc na Tela", como foi batizado o produto, o cliente deixa seu vídeo disponível para download e ganha créditos cada vez que sua criação for acessada. O acesso poderá ser feito pelo portal Wap dos celulares Oi ou pelo site do serviço (clique aqui) e os créditos poderão ser resgatados em dinheiro no futuro. Cada vídeo custará R$ 0,99. O autor recebe 1 ponto por cada download realizado, o que equivale a R$ 0,10. Quando atingir R$ 20,00 em créditos, o usuário pode resgatar o valor acumulado em dinheiro. Para estimular o acesso dos vídeos, os autores poderão enviar torpedos grátis aos amigos para divulgar seus trabalhos. No lançamento, os vídeos mais originais enviados até o dia 24 de julho vão concorrer a 40 ingressos para ver os jogos do Pan. "O aparelho móvel hoje é muito mais um gerador de conteúdo do que um mero receptor e o Vc na Tela aproveita este potencial. Além do entretenimento, o serviço estimula a criatividade dos usuários, permite que eles divulguem e compartilhem as suas criações e ainda sejam remunerados por elas", explica em nota, Fiamma Zarife, gerente de Conteúdos e Aplicações da Oi.